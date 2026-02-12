Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!

Bir öğretmenin yüzünün yandığı olay Eskişehir Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre; fizik öğretmeni ve aynı zamanda idareci olan 2 çocuk babası Serkan Keskinbaş ile rehber öğretmen T.G. arasında 2 Şubat'ta bir olay yaşandı. Rehber öğretmen T.G'nin Keskinbaş'ı sözlü olarak kışkırtıp omuz attığı öne sürüldü. Bu olaydan 4 gün sonra, 6 Şubat tarihinde odasına giden Serkan Keskinbaş, arkasından yanaşan T.G'nin kendisini korkuttuğunu söyledi.



Buna sinirlenen Keskinbaş, T.G'den odasını terk etmesini istedi. T.G'nin ise Keskinbaş'a tepki gösterip küfür ettiği ve elinde tuttuğu sıcak çay dolu kupayı Serkan Keskinbaş'ın yüzüne doğru savurduğu öne sürüldü. Yüzü yanan Keskinbaş okuldakiler tarafından hastaneye götürülürken, yüzünde 1'inci derece yanık oluştuğu belirlendi. Halen tedavisi süren Keskinbaş, T.G'den şikayetçi oldu.

“AİLEM ÇOK ÜZÜLDÜ”

Olay sonrasında tedavi altına alınan ve şu anda okula gidemeyen öğretmen Keskinbaş, "Alnım, göz kapaklarımın altı, kaşımda birinci dereceden yanık oluştu. Gözümde de hafif ödem olduğunu söyledi. Ama "Allah'tan göz kapaklarını kapatmışsın, zarar gelmemiş" dedi. Kalıcı hasar olmayacağı, iz olmayacağı söylendi. Bu sürede ailem, çocuklarım, annem çok üzüldü, mahvoldu. Görevime bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Çünkü ben devletimi çok seven bir idareciyim ve gençlere hizmet etmeye bayılan bir idareciyim" diye konuştu.