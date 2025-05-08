Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Mardin'de bir öğretmen cinayete kurban gitti.

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR



Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.