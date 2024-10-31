Öğretmen otomobiliyle kaldırımda yürüyen kız öğrenciye çarptı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi’ndeki Kızıltepe Kız Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.



Okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Tahir K., park etmek istediği 34 AY 072 plakalı otomobiliyle kaldırımda yürüyen 11’inci sınıf öğrencisi Merve K.’ye çarptı.



Merve K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve K.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken, öğretmen Mehmet Tahir K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.