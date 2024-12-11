Öğretmen servisi devrildi: Yaralılar var

Malazgirt-Adaksu yolu Sarıdavut köyü mevkiinde sabah saatlerinde Tatargazi İlkokulu'na öğretmen taşıyan servis, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdavut köyü mevkiinde buzlama nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

Kazada servis şoförü ve 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.