Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca cinayeti itiraf etti

Olay, 24 Mayıs Pazar günü, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltıprak Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç’tan haber alamayan iş arkadaşları, polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Taç’ın mutfakta cansız bedenini buldu.



ÖN RAPORDA KALP KRİZİ DENİLDİ



Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda hazırlanan ön raporda, herhangi bir darp izi bulunmayan Taç'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği bildirilerek, kesin ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı belirtildi. Ancak 27 Mayıs günü, resim öğretmeni Cem Yılmaz, Adana’da polis merkezine giderek, Gülsüm Taç ile 2,5 yıldır sevgili olduklarını, 12 Mayıs'ta Antalya'ya Taç'ı görmek için gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar yanında kaldığını, sabah uyandığında ise kadını, yerde hareketsiz yatarken gördüğünü, korktuğu için de kimseye söylemeden Adana’ya geldiğini anlattı. Bunun üzerine Yılmaz hakkında ‘yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmediği’ gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.



GİTMESİNE İZİN VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



28 Mayıs Perşembe günü ise Yılmaz, polis merkezini telefonla arayarak, Gülsüm Taç’ı kendisinin öldürdüğünü, vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini söyledi. Hemen adrese giden polis ekipleri, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Yılmaz'ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, sorgusunda, “12 Mayıs’ta Gülsüm Taç’ın yanına gittim ve evinde kaldım. 22 Mayıs’a kadar birçok kez birlikte olduk. Adana’ya dönmek istediğimde gitmeme izin vermedi. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdim” dedi. Banyoya yatak serdiğini, burada bornozun kuşağı ile Taç’ı, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlatan Yılmaz, cinayeti gizlemek için de cesedi, mutfağa taşıdığını, boynundaki morlukların üzerine fondöten sürdüğünü, kıyafetlerini giydirip, ağzına da bir parça ekmek ve peynir koyduğunu ifade etti.



ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Cem Yılmaz, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Antalya polisine teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

RESİM KURSUNDA TANIŞMIŞLAR



Antalya’daki evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen Gülsüm Taç’ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın, cinayetin ardından kadının portresini çizdiği ortaya çıktı. Yılmaz, çizdiği portreyi çerçeveletip, evinin bir köşesine koyup, çiçekler ile süslemiş. Yanına da "Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum" yazılı intihar notu bırakmış. Öte yandan ikilinin, 4 yıl önce Amasya'da resim kursunda tanışıp, arkadaşlık kurdukları, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları ve 1,5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları öğrenildi. 2 çocuk annesi Taç'ın, Yılmaz ile tanıştıktan sonra eşinden boşandığı, ikilinin zaman zaman Antalya'da bir araya geldiği, bekar olan Yılmaz'ın son defa gittiği kentten Adana'ya dönmek istemesi üzerine çıkan tartışmada, cinayetin gerçekleştiği kaydedildi.