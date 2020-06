Öğretmen Aybüke Yalçın 3 yıl önce bugün şehit olmuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan Şenay Aybüke Yalçın, seslendirdiği 'Mağusa Türküsü' ile de gönüllere taht kurmuştu.

Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı.



Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN AYBÜKE YALÇIN PAYLAŞIMI





#AybükeYalçın’ı teröre şehit verdiğimizde tüm ülkenin yüreği dağlanmıştı. Gencecik, pırıl pırıl öğretmenimizin adını Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaşatmaya devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/jDwyDnP5Ey — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 9, 2020

AİLESİ KIZLARININ İSMİNİN YAŞATILMASININ GURURUNU YAŞIYOR



Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarını kalplerinde yaşatıyor.



Baba Sadık Yalçın, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu söyledi.



Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi" diye konuştu.



Kızının, akrabaları arasında çok öğretmen olduğu için bu mesleğe özendiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:



"Öğretmen yengesini örnek aldı, onun gibi öğretmen olmak istedi. Allah uğraşlarını boşa çıkarmadı, o hevesle, o heyecanla Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesine tayini çıktı. 'Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır.' deyip bu hizmete koştu. 'Kızım istersen gitmeyebilirsin, bir sonraki atama dönemini bekle.' dediğimde 'Babacığım, bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır diyen sensin, bize öğreten sensin, oradaki öğrencilerin, çocukların eğitimciye ihtiyacı yok mu?' diye sordu bana. Ben de 'O zaman hayırlı, uğurlu olsun hep beraber gidiyoruz.' dedim. Oraya gittik ve güzel karşılandık. Çok ilgilendiler."



Yalçın, kızının okulda sadece müzik dersi vermediğini, arta kalan zamanlarında öğrencilere diğer derslerinde de yardımcı olduğunu kaydetti.



Kızının adının ülke genelinde çeşitli yerlere verilmesinden ve bazı ailelerin yeni doğan kızlarına Aybüke ismini koymasından gurur duyduklarını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aybüke isminin verilmesi bizi mutlu ediyor. Aybüke ismi bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan bir isim. 1993 yılında Azerbaycan'da olan bir Ermeni saldırısında şehit edilen bir Azeri ailenin küçük kızının Aybüke ismi bizi etkilemişti. O zaman 'Bir kızımız olursa adını Aybüke koyarız.' demiştik. Bu nedenle koyduk. Bizim çocuğumuzun adının simgesel olarak ortaya bu şekilde çıkması belki Allah'ın hikmetidir, bir şey söyleyemiyorum. Cumhurbaşkanımız kendi torununa ismini verdi. Ülkemizin birçok yerinde aileler çocuklarının adını Aybüke koydu. Aybüke isminin bu şekilde sahiplenilmesinden insan gurur duyuyor."



AYBÜKE ÖĞRETMEN'DEN MAĞUSA TÜRKÜSÜ