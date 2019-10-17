İstanbul Beşiktaş'taki bir okulda öğretmen olan Kübra Ateşavcı, karşıdan karşıya geçerken kendisine çarpan motorsiklet kullanıcısı üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Yılmaz'dan şikâyetçi oldu.

Savcılık, Ahmet Yılmaz'ın ilk geçiş hakkını vermeyerek olayda asli kusurlu olduğunu belirterek “Taksirle yaralamaya neden olmak" suçundan soruşturma başlattı.

Hürriyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı taraflara uzlaşmayı isteyip istemediklerini sordu.



iŞÇİ SINIFI HAKKINDA SORULAR



Bunun üzerine Kübra Ateşavcı, Ahmet Yılmaz'a soru soracağını, eğer bunları cevaplayıp kendisine mail olarak gönderirse şikâyetinden vazgeçeceğini belirtti.

Kübra Ateşavcı, "Işçinin tanımı nedir? Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi işçidir? (Öğretmen-Postacı-Şirket müdürü) Emeğin metalaşması ne demektir? Sanayi devrimi ne zaman, hangi ülkede gerçekleşti? Sanayi Devrimi'nden bu güne işçiler çalışma saatleri, hukuki hakları çerçevesinde ne gibi önemli haklar elde etmişlerdir? İş kazası nedir? İş kazasını önlemek için işçinin bilmesi gereken en önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri yazınız” şeklindeki dört soruyu uzlaştırmacıya teslim etti.



Yılmaz'ın bu soruları cevaplayarak mail yoluyla kendisine göndermesi üzerine öğretmen Kübra Ateşava uzlaşmayı kabul etti. Savcılık da uzlaşmanın sağlanması üzerine dosyaya takipsizlik kararı verdi.



