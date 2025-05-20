Öğretmenden öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet

Pendik'teki bir ortaokulda bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı kız öğrenciye sınıfın ortasında fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı.

Öğretmenden öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet

Pendik'teki ortaokulda ismi öğrenilemeyen bir , tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü uyguladı.

Yaşananlar, sınıftaki başka bir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde öğretmenin, "Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor. Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma" dediği duyulurken, öğrencinin ise sadece, "Ben bir şey yapmadım" diyerek cevap verdiği duyuluyor. 

Öğrencilerin iddiasına göre, aynı benzer şekilde daha önce de uyguladı. Başka öğrenciler de benzer durumla karşı karşıya kaldı. 

MEB: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişin incelemesi sonucunda gerekli görülürse öğretmen hakkında soruşturma açılacağı belirtildi.

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