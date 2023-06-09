Öğretmene 11 çocuğa cinsel tacizden tutuklama

Çorum'un Kargı ilçesindeki bir ortaokulda, 11 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir öğretmen cezaevine gönderildi.

Öğretmene 11 çocuğa cinsel tacizden tutuklama

Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI

İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.

TUTUKLANDI

Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "" suçlamasıyla tutuklandı.

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