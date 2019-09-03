İstanbul Tuzla'da, bir lisede görev yapan öğretmene tokat attığı iddiasıyla yargılanan öğrenci yakınına, "kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezası verildi.



Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki öğretmen Şule Ülger katılmazken, tutuksuz sanık Ferhat Orhan hazır bulundu.



Sanık Orhan savunmasında, olay tarihinde kız kardeşinin eşini ağlayarak aradığını belirterek, "Bunun üzerine okula gittim. Müşteki kız kardeşime tokat atmış, ben de o anlık öfkeyle öğretmene tokat attım" dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Orhan'ı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan günlüğü 20 liradan 150 gün adli para cezasına çarptırdı.



Sanığın cezasını 3 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, bu cezanın da 10 eşit taksitte ödenmesine karar verdi.



Mahkeme, sanığın daha önceden sabıkası bulunduğu gerekçesiyle cezayı ertelemedi.



"HEDİYE KİTAP" ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI



Şüpheli Ferhat Orhan, 23 Kasım 2018'de Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Şule Ülger'e tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Orhan, savcılık sorgusunun ardından "kamu görevlisine görevinden dolayı basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.



Anadolu Nöbetçi 8.Sulh Ceza Hakimliği, üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliler bulunmasına rağmen, şüpheli Ferhat Orhan'ın olaydan sonra kaçmaması, pişmanlık duyması, sabit ikamet sahibi olması gibi gerekçelerle tutuklanmasına yönelik talebi reddederek, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.



Hakimlik, şüpheli Ferhat Orhan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği "Yüz Temel Eser"den 100 kitabı, olayın yaşandığı Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etmesine, ayrıca haftada bir olmak üzere hakimliğin belirlediği kitapları okuyup, özetini sunmasına karar vermişti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ferhat Orhan'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.