Öğretmeni dersten çıkarıp dövdüler: Burun kemiği çatladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, okulda bir öğretmenin dersten çıkarılarak dövülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, dün Fatih Ortaokulu'na gelen B.K. (21) okulun öğrencisi olan kız kardeşiyle tartıştığını iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Resul Şahin'e (32) kafa attı. B.K., diğer öğretmenlerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Daha sonra okula gelen B.K.'nin arkadaşı G.G. (21) de öğretmenin üzerine yürüdü. G.G. de çevredekilerce uzaklaştırıldı.

ÖĞRETMENİN BURUN KEMİĞİ ÇATLADI



İhbar üzerine okula gelen polis, B.K. ve G.G.'yi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan öğretmenin burnunda çatlak olduğu belirtildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.



SENDİKALARDAN TEPKİ



Okula gelen eğitim sendikalarının temsilcileri olaydan duydukları üzüntüyü dile getirip saldırıyı kınadı.



Sendikalar adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Alaşehir İlçe Başkanı Osman Suat Çete, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde, sınıftan dışarıya çağrılıp hakaretler edilerek koridorda, onlarca öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının gözü önünde darbedildi. Bu olay eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir."



Osman Suat Çete, öğretmenlerin güvenliğine işaret ederek, bu tür olayların önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.