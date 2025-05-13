Öğretmeni öldüren şüpheli tutuklandı

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü.

İNTİKAM İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İbrahim Ertaş, Nusaybin ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, kardeşi F.E. ve babası K.E. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kızıltepe Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Ertaş, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanıp Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, babası K.E. ile kardeşi F.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

