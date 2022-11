Öğretmenler Günü kutlamalarına sayılı gün kaldı: Öğretmenler Günü mesajları ve şiirlerini derledik

Öğretmenler Günü, öğretmenlere ve gurulara adanmıştır. Öğrenciler, öğretmenlerinin katkılarını onurlandırır ve öğretileri için şükranlarını ifade eder.

Okullar, öğretmenler için özel olarak yazılmış oyunlar düzenler. Öğretmenler Günü, bizi şekillendiren öğretmenlerimize teşekkür etmek, onları hatırlamak ve onlara olan minnettarlığımızı göstermek için özel bir gün. Sizde büyük etki bırakmış öğretmenlerinizle paylaşabileceğiniz mesajları derledik.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgili öğretmenim, rehberliğiniz ve bilgeliğiniz olmasaydı, şu an olduğum yerde olmazdım! Teşekkürler ve mutlu öğretmenler günü!



Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir.



Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Sen en iyi öğretmensin.



Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Lütfen sonsuz saygılarımı ve en iyi dileklerimi kabul edin!



İçimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için gösterdiğiniz tüm çabalar ödenemez.



Sözleriniz, tutumlarınız ve eylemleriniz çocuklarımızın eğitiminde o kadar olumlu bir fark yarattı ki! Size minnettarız!



Senin kadar harika bir öğretmenim olduğu için şanslıydım. Neşe dolu anlarla dolu bir Öğretmenler Günü dilerim!



Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bugün ve her gün size teşekkür ediyoruz!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



CANIM ÖĞRETMENİM!



Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.



Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.



Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.



Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.



Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin



GÜL YILMAZ



SEVGİLİ ÖĞRETMENİM



Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.



Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.



Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR



Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.



Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.