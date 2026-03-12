Öğretmenlere emoji soruşturması başlatan müdür görevden alındı

Uşak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde WhatsApp grubundaki paylaşımına emoji atmayan 4 kadın öğretmen hakkında soruşturma başlatan okul müdürü Murat K. Uşak Valiliği tarafından görevinden alındı.

Okul Müdürü Murat K. "M. M. İlkokulu Ailesi" isimli WhatsApp grubuna 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı gönderdi. Müdür bir süre sonra, mesaja beğeni emojisi göndermeyen ve herhangi bir tepki vermeyen kadın öğretmenler A.T., G.Ç., P.B. ve S.Ç. hakkında okul yönetimi tarafından resmi işlem başlattı.

Okul müdürünün imzasıyla öğretmenlere tebliğ edilen yazıda, gruptaki gönderiye tepkisiz kalmanın "uluslararası protokol ve görgü kuralları" ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesine aykırı olduğu savunuldu. Yazıda, öğretmenlerin kadın olmalarına rağmen bilerek, mesajı okumalarına rağmen, tepki vermediklerinin tespit edildiği gibi ilginç ifadelere yer verildi. Yazıda, öğretmenler, “işe kayıtsızlık göstermek” gibi bazı ifadelerle suçlandı.

Öğretmenlere bu yazı üzerine, "devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunduğu" ve "amirlerine karşı küçük düşürücü fiilde bulunduğu" iddialarıyla kınama cezası ve kademe ilerleme cezası verilmesi gündeme geldi. Müdür Murat K. paylaşımlar yaparak, “Okul müdürünün paylaşımına nezaketen de olsa beğeni ya da teşekkür edilir. Eğer bunlar yapılmıyor ise bu amire kafa tutmak ya da değer vermemek anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü hakkında inceleme başlattı. Hakkında soruşturma başlatılan eski Müdür Murat K. sosyal medyadan paylaşım yaparak kendini savundu, "WhatsApp grubu sanal öğretmenler odasıdır. Amir kutlama mesajı yazmışsa devlet memuru teşekkür eder. Devlet işinde küslük olmaz.” dedi.