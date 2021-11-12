Öğretmenlere tren bileti ve kargoda indirim

TCDD'nin 'Öğretmenler Günü Kampanyası' kapsamında 24-30 Kasım'da, Yüksek Hızlı Tren ve ana hat tren bileti fiyatları öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak. Öğretmenlere, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde de 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 11:20

Öğretmenlere tren bileti ve kargoda indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"nı bu yıl da uygulamaya koyacak.

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

YOLCULARA BİLET SATIŞINDA BİRÇOK ALTERNATİF SUNULUYOR

Yoğun ilgi gören kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, biletlerini farklı yöntemlerle temin edebiliyor.

Yolcular biletlerini gişelerden, internet sitesinden, mobil uygulamadan alabileceği gibi, 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayarak veya acentelerden temin edebiliyor.

Kampanya sürecinde öğretmenlerin, biletlerini satın aldıktan sonra biniş noktalarında öğretmen kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

İlk defa 2016 yılında başlatılan Öğretmenler Günü indirimlerden bugüne kadar toplam 19 bin 180 öğretmen faydalandı.

PTT KARGO'DA YÜZDE 24 İNDİRİM

PTT A.Ş. tarafından da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak.

İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.

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