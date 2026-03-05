Öğretmenleri tehdit eden veli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Tepebaşı ilçesindeki Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışmanın ardından öğrenci velisi İ.T.'nin elinde sopayla okul bahçesine girerek kadın öğretmenler B.G. ile Ş.Ç.'yi tehdit ettiği, okul kapısının üzerine kadın öğretmenlerden B.G.'yi hedef alan tehdit içerikli bir not bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine tehdit" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi İ.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖĞRETMENLERDEN ŞİDDET PROTESTOSU

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki F.S.B., iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı.

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik yaşamını yitirdi. Öğretmenler, Fatma Nur Çelik'in öldürülmesini protesto etti.