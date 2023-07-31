Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman bitecek? MEB iller arası yer değişikliği başvuru ve atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev alan öğretmenlerin il içi tayin işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmış sonuçları erişime açılmıştı. Şimdi ise il dışı tayin süreci başvuruları başladı. İşte, MEB iller arası yer değişikliği başvuru ve atama takvimi...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.



Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.



Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.