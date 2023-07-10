Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı (Yer değiştirme başvuru tarihleri)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, başvurular 13-17 Temmuz tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.
İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
ATAMALAR 20 TEMMUZ'DA
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler. Atamalar ise 20 Temmuz 2023 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.
YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.
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