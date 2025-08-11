Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.

İLLER ARASI MAZARETE BAĞLI TÜM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.



Böylece, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.