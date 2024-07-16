Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMALI SİSTEM ÜZERİNDEN ALINACAK

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

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