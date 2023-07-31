Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Mazerete bağlı tayin başvuru tarihleri)

Mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

İKİNCİ AŞAMA 17 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek. ATAMALAR 23 AĞUSTOS'TA



Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.