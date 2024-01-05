Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu

MEB öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı. takvime göre; il içi yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası yer değişikliği 3-9 Haziran arasında yapılacak.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, takvim çerçevesinde yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan, ilk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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