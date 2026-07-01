Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personelinin yeşil pasaport başvuruları artık dijital olarak yapılacak. Bakanlık, hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan personel için pasaport.meb.gov.tr adresini hizmete aldı.

Yenilikle birlikte okul ve ilçe müdürlüklerinden yapılan fiziki evrak takibi ile başvuru dönemi kapanmış oldu.

YEŞİL PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemle birlikte tüm pasaport başvuru süreçleri pasaport.meb.gov.tr internet adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

Sistem üzerinden gerçekleştirilecek elektronik onay süreçlerinin ardından, başvuruya ait elektronik onaylı form web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilerek başvuru sahibine başvurusunun tamamlandığına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru adımları şöyle ilerleyecek:

"Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Başvuruları: Personelin kendisi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport Başvuruları: Bakanlık Merkez Teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında ise İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yapılacaktır.

MEBBİS Bilgilerinde Eksiklik Bulunan Personellerin Başvuruları: Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yürütülecektir."

YEŞİL PASAPORT NEDİR, KİMLERE VERİLİYOR?

Yeşil pasaport, Türkiye 'de uygulamada olan birkaç pasaport türünden biri.

Hususi pasaport olarak bilinen belge, yeşil renkli bir kapağa sahip olduğu için yeşil pasaport olarak adlandırılıyor.

Hususi pasaport olarak da bilinen bu belge, devlet memurları ile ailelerine ve belirli koşulları karşılayan, yurt dışı ile ticaret yapan bazı iş insanları ile avukatlara veriliyor.

Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaf tutuluyor.

Hususi pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için beş yıllık süre ile veriliyor.

Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı, belediye başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılıyor.