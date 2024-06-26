Öğretmenlik kariyer basamaklarında yazılı sınav kaldırıldı

Öykü Tüccar-NTV Ankara

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklif 39 maddeden oluşuyor.

Teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiği maddeler yeniden düzenlendi. Uzman ve başöğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları sınavı kaldırıldı.

Bunun için eğitimi tamamlamak yeterli olacak.

Kariyer Basamaklarında yazılı sınavın kaldırıldığını açıklayan AK Parti TBMM Grup Başkanı Vekili Abdullah Güler, "Uzman öğretmenlik en az 10 yıl öğretmenlik, başöğretmenlik için en az 10 yıl uzman öğretmen hizmetin gerçekleşmesi, kademede ilerleme durdurulması cezası bulunmaması, akademi tarafıdan belirlenen uzman baş öğretmen eğitim tamamlanması şartını getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ AÇILIYOR

Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi açılacak

Öğretmen adayları 4 dönem Akademi'de hazırlık eğitimi alacak.

Eğitim fakültesi mezunları için bu süre 3 döneme düşecek.

Abdullah Güler, "Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetirme modelinin kurulması zorunluluk haline gelmiştir." mesajını verdi.



Akademiye giriş için KPSS puanına bakılacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. 3 yıl sonra kadro verilecek. Öğretmen alımında akademi süreci 2025 yılında başlayacak.

ÖĞRETMENE ŞİDDETTE CEZA ARTIYOR



Öğretmenlere karşı şiddetin engellenmesi için yeni tedbirler de teklifte yer aldı.

Güler, "Kasten yaralama fiili, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarında öğretmene işlenen cezaları yarı oranda artırmayı öngörüyoruz. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması teklifte yer almaktadır." bilgisini verdi.



Teklifte veli izni dışında öğrencilerin görüntülerini sosyal medyada paylaşan öğretmelere kınama cezası verilmesi de var.