Öğretmenlik Mesleği Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM'deki çalışmaların ardından kısa süre içinde kanunun yürürlüğe girmesi bekleniyor.



KANUN TEKLİFİ'NİN AYRINTILARI



NTV'nin edindiği bilgilere göre, bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.



Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklifte çeşitli konular yer alıyor.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.



NTV'nin edindiği bilgilere göre; okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.



Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.



Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

