Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? (Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir?)

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Teklifle, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.



ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?



Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.



ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?



Düzenlemeyle birlikte öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşları 1000 lira artacak.



10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Maaşları da 2000 lira artacak.



Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.



Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.



Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.



Adaylık kaldırma sınavı yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.



Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.



Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.