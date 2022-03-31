OGS geceyarısı sona eriyor (HGS etiketi ücretsiz nasıl alınır?)

"Otomatik Geçiş Sistemi" dönemi bu geceyarısı sona eriyor.



Otoyol ve köprülerde geçişler bundan sonra sadece "Hızlı Geçiş Sistemiyle" yapılacak.



OGS KULLANICILARI NASIL HGS'YE GEÇİŞ YAPACAK?



OGS etiketi bulunan araç sahipleri ilgili bankalardan ücretsiz HGS etiketi alabilecek ve OGS hesapları da HGS'ye dönüştürülecek.



Tüm geçişlerin ücretleri yeni HGS hesabından tahsil edilecek.



OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti ise kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.



Tahsilat işlemi sonrası OGS hesabında kalan bakiye kullanıcıların banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecek. İade işlemi OGS hesabından güvence kapsamında alınmış tutar için de geçerli olacak.



İade işlemleri, OGS cihazının iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek.

9 MADDEDE OGS'DEN HGS'YE GEÇİŞ

