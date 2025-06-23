Oğullarını kurtarmak isterken can verdi

Kocaeli'de bir kadın, dereye düşen oğullarını kurtarmak isterken yaşamını yitirdi.

Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde dün 16.00 sıralarında meydana gelen olayda; Reyhan Karabudak, oğulları Kerem Y. ve Ali Sami Y. ile ormanda yürüyüşe çıktı.

Yürüyüş sırasında Kerem, dengesini kaybederek dereye düştü.

Kardeşinin düştüğünü gören Ali Sami Y. de peşinden atlarken, anne Karabudak da iki çocuğunu kurtarmak için suya atladı.

Sudan kendi imkanlarıyla çıkan Kerem Y., çevredekilerden yardım istedi.

İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.