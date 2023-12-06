Ogün Samast hakim karşısında

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Samast, İstanbul’da görülen davaya Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki adliyeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Adliyede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Samast’ın siyah şapka ve gözlük taktığı görüldü.

Ogün Samast hakim karşısında

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Gazeteci suikastının tetikçisi Ogün Samast, bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım’da tahliye edilen Samast, FETÖ’ye üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde Samast hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ogün Samast hakim karşısında - 1

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon’daki Akçaabat Adliyesi’ne geldi.

Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ogün Samast hakim karşısında - 2

Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılıp, ifade verecek.

Mahkeme başkanı, bugünkü duruşmada sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ersin Yolcu'nun da savunmalarının alınacağını söyledi.

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