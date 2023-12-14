Ogün Samast isim değiştirme talebinden vazgeçti

Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast, tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.



Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti.



Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isim olarak Ali Eren Karadeniz ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti.



Avukat Hodo, “İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek.” diye konuştu.

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