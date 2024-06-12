Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan hapis cezasıyla yargılandığı davada duruşmaya katılmak üzere bu sabah Trabzon Adliyesi'ne geldi. Savcılık, davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.

Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ’in katili olan ve geçen yıl 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast’ın 11 sanıklı terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor.

Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne geldi.

Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi - 1

Samast, son olarak 29 Mayıs’taki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılmıştı.

Savcılık, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.

Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi - 2 Tespih sallaması dikkat çekti.

16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

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