Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçen yıl 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor.



Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne geldi.

