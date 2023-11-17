Ogün Samast'ın babası konuştu: Almaya gitmedim, nasıl gittiyse öyle gelsin

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007'de, 17 yaşındayken öldüren Ogün Samast, 16 yıl 10 ay sonra koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi.

Samast'ı şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinde kapısında karşıladı. Samast, tahliyesinin ardından Trabzon'daki babaevine dönmedi.

"NASIL GİTTİYSE ÖYLE GELSİN"

10Haber, Samast'a ulaşmak için aile üyelerine ulaşmaya çalışırken telefonu Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast açtı.

15 Kasım'da tahliye olan oğlunu karşılamak için Bolu'ya gitmediğini söyleyen baba, "Ben almaya gitmedim, nasıl gittiyse öyle gelsin" dedi.

"OGÜN'Ü BULURSANIZ KONUŞURSUNUZ"

Abi Ümit Samast da konuyla ilgili açıklamada yapmadı ve "Ogün'ü bulursanız konuşursunuz" diye konuştu.

KÖY MUHTARI: SESSİZ SEDASIZ KÖYDEN GİTTİLER

Samast ailesinin yaşadığı Çal Camili köyü muhtarı Aziz Demir ise 14 Kasım akşamı ailenin sessiz sedasız köyden ayrıldığını söyledi.

Konuyla ilgili emniyet birimlerinin de arayıp bilgi almak istediğini söyleyen Demir, Samast ailesinin köye geleceklerini düşünmediğini de ifadelerine ekledi.

CEZAEVİNİN AÇIKLAMASI

Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama gelmişti.

Açıklamada, Samast'ın Şubat 2022'de elde ettiği denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı; tutuklandığı 2007 yılından bu yana aldığı cezanın infazını ise tamamladığı belirtilmişti.

