Oğuz Çetin kimdir, kaç yaşında? Yoğun bakıma kaldırılan Oğuz Çetin'in hastalığı ne?

Eski millî futbolcu ve teknik direktör, futbol yorumcusu Oğuz Çetin, 15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Futbola Almanya'nın SSV Bobingen takımının alt yapısında başladı. 1978 yılında Sakaryaspor'un genç takımına transfer oldu. 1981 yılında Sakaryaspor kulübü ile profesyonel anlaşma yaptı. Bu kulüpte 1988 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de 1991-92 sezonunda takım kaptanlığına getirildi. 1996-97 sezonunda İstanbulspor'a transfer olmuştur. İki yıl burada oynadıktan sonra, iki yıl da Adanaspor forması giymiş ve aktif futbolu bırakmıştır.



70 kez A milli oldu ve 33 defa sahaya kaptan olarak çıktı. A millî takımda oynadığı maçlarda 3 gol attı. Millî takım ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmıştır ve şampiyona boyunca üç maçta forma giymiştir.



2000-01 sezonunda Mustafa Denizli'nin kadrosunda yer alarak Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak transfer olmuştur. Ardından aynı görevde Werner Lorant ile çalışmıştır. Lorant'ın ayrılmasını müteakip bir süreliğine Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.



2004 yılında Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği, 2005 yılında ise Diyarbakırspor futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.Oğuz Çetin; 29 Kasım 2012'de sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere, 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 2013 yılının nisan ayında istifa etmiştir. 2019-2024 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Çetin günümüzde yorumculuk yapmaktadır.



Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

