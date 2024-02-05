Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi adamları arkadan vuruyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı. Taksicinin uyarısına rağmen hareketlerine devam eden kadın, İzmir'de öldürülen Oğuz Erge'yi hatırlatarak, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar." dedi.

Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi adamları arkadan vuruyorlar

'da bir kadın yolcunun taksi şoförüne söyledikleri, "bu kadarı da pes artık" dedirtti. 

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı.

Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı. 

Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi adamları arkadan vuruyorlar - 1

sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.

Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." dedi.

Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı davrandığı görüldü.

Taksici cinayeti zanlısı konuştu: "Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım"

Taksici cinayeti zanlısı konuştu: "Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım"

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OĞUZ ERGE CİNAYETİ

'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erge, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi adamları arkadan vuruyorlar - 2 Araçtaki kamera tarafından kayıt edilen cinayette, zanlının Erge'nin üstünü ve aracı aradığı anlaşılmıştı. Bilgiler, zanlının Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını da çaldığını gösterdi.

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