Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi adamları arkadan vuruyorlar

Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.



Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." dedi.



Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı davrandığı görüldü.

Taksici cinayeti zanlısı konuştu: "Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım" Haberi Görüntüle OĞUZ ERGE CİNAYETİ



İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erge, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Araçtaki kamera tarafından kayıt edilen cinayette, zanlının Erge'nin üstünü ve aracı aradığı anlaşılmıştı. Bilgiler, zanlının Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını da çaldığını gösterdi.