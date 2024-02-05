Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi adamları arkadan vuruyorlar

Aydın'da bir kadın yolcunun taksi şoförüne söyledikleri, "bu kadarı da pes artık" dedirtti.
Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı.
Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı.
Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.
Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." dedi.
Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı davrandığı görüldü.
OĞUZ ERGE CİNAYETİ
İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erge, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
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