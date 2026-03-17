Oğuz Murat Aci'nin babasından iddianame tepkisi

İstanbul Kemerburgaz'da 2024 yılında Timur Cihantimur'un neden olduğu trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan istenen 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis istemini yetersiz buldu.

Baba Aci, “Ben bu iddianame yi kabul etmiyorum. Bunlar benim oğlumu ölüme terk ettiler geri dönüp bakmadılar bile. Benim oğlum 81 dakika sonra hastaneye ulaşıyor. Eylem Tok oğlunu alıp 120 dakika içerisinde Kahire'ye uçabiliyor. 112'yi niye aramadı? Baba parasıyla adalet dağıtmaya çalışıyor." dedi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci “Maddi ve manevi zararım giderildi.” diyerek şikayetinden vazgeçmişti.

Gelininin avukatlar tarafından kandırıldığını da iddia eden Özer Aci, “Ben torunumu da göremiyorum. Gelecekler bu ülkede yargılanacaklar ama az ceza alırlar çok ceza alırlar orasını bilemem. Ancak doğru bir yargılama olmasını istiyorum." diye konuştu.

TİMUR CİHANTİMUR HAKKINDA İDDİANAME

Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Eylemin bilinçli taksirle işlendiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Cihantimur'un 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı cezasından indirim yapılarak ve 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, şüpheli hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.

ABD'de çıkarıldıkları mahkemece Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında da "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme" iddiasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.