Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

İstanbul Kemerburgaz’da kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Olaya neden olan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmıştı. Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu. "MADDİ VE MANEVİ ZARARIMIZ GİDERİLMİŞTİR" Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.



Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise davadan vazgeçmediklerini söyledi.

BABASI KONUŞTU: YAZIKLAR OLSUN



Baba Özer Aci, Ekol TV'de yaptığı açıklamada, "Utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim" diyerek tepki gösterdi.



Aci, "Benim kırmızı çizgim davamdır" dedi.

Baba Özer Aci

NE OLMUŞTU?



Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Eylem Tok’un avukatı Türkiye'ye iade kararına itiraz etti Haberi Görüntüle

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.



Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.