Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayetinden vazgeçti: Hukuki süreç nasıl ilerleyecek?

Şükriye Aci, "Benim oğlumun hakkı başkalarınca hiç hakkı olmayan kişiler tarafından alınmaya kalkınca ben daha fazla bu süreçle uğraşmak istemedim. Para benim için her zaman ikinci planda." dedi.

ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Cihan Cihantiimur'un Türkiye 'ye iadeleri için bekleyiş sürerken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi zararlarinin giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçti.

Şükriye Aci'nin kararına tepki gösteren gösteren Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, "Ailesi davadan vazgeçti' diye çıktı. Bu doğru değil. Biz oğlumun ailesi olarak annesi ve babası ebeveynleri olarak asla ve asla davadan vazgeçmeyeceğiz. O parayı tercih etti. Bakalım o parayla ne zaman yetecek ne kadar geçinecek. Göreceğiz." diye konuştu.

100 MİLYON LİRA İDDİASI

Gelininin maddi durumunun iyi olduğunu belirten Özer Aci, şikayetinden vazgeçmesi karşılığında karşı taraftan 100 milyon aldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı, kendi kandı. Hiç önemi yok. Kaça sattığının da önemi yok. Satmayacaktı. Aç mı kalırdı, susuz mu kalırdı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı."

"ÖYLE BİR RAKAM YOK"

Şükriye Aci ise hakkındaki iddialari reddetti. Şikayetini çekme sebebinin para olmadığını söyleyen Şükriye Aci, şöyle konuştu:

"Öyle bir rakam yok. Yani kimse kimseye öyle bir para bugün vermez. Benim yaşadığım şeyleri ben biliyorum. Ben paraya ihtiyacım olduğunu zaten söylemedim. Bana yapılan yorumları haketmediğimi düşünüyorum."

"ASIL PAZARLIĞI ONLAR YAPTI"

Kayınpederinin kendisini ve oğlunu kullandığını öne süren Şükriye Aci, asil pazarlığı onların yaptığını iddia etti.

Şükriye Aci, "Kendisi bana zaten bir para pazarlığının yapıldığını, 50-55 milyonlar gibi paraların olduğunu, böyle bir şey olursa fevri davranmamam gerektiğini, oğlumu düşünmem gerektiğini, söylemişti." dedi.

HUKUKİ SÜRECE NASIL BİR ETKİSİ OLACAK?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avukat Rezan Epözdemir ise şunları kaydetti:

"Kasten öldürme resen kovuşturulabilir bir suçtur. Bir kamu davası söz konusudur. Dolayısıyla herhangi bir müştekinin ya da suçtan zarar görenin şikayetinden vazgeçmesi soruşturmayı ve kamu davasını durdurmaz."