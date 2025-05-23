Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayetinden vazgeçti: Hukuki süreç nasıl ilerleyecek?
Avukat Rezan Epözdemir, Oğuz Murat Aci'nin davasında eşi Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesi sonrası yargılamada hiçbir söz hakkı olmayacağını belirtti. Haber: Onur Aksoy
İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandiği araçla, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandi.
ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Cihan Cihantiimur'un Türkiye'ye iadeleri için bekleyiş sürerken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi zararlarinin giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçti.
"PARA BENİM İÇİN İKİNCİ PLANDA"
Şükriye Aci, "Benim oğlumun hakkı başkalarınca hiç hakkı olmayan kişiler tarafından alınmaya kalkınca ben daha fazla bu süreçle uğraşmak istemedim. Para benim için her zaman ikinci planda." dedi.
"DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Şükriye Aci'nin kararına tepki gösteren gösteren Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, "Ailesi davadan vazgeçti' diye çıktı. Bu doğru değil. Biz oğlumun ailesi olarak annesi ve babası ebeveynleri olarak asla ve asla davadan vazgeçmeyeceğiz. O parayı tercih etti. Bakalım o parayla ne zaman yetecek ne kadar geçinecek. Göreceğiz." diye konuştu.
100 MİLYON LİRA İDDİASI
Gelininin maddi durumunun iyi olduğunu belirten Özer Aci, şikayetinden vazgeçmesi karşılığında karşı taraftan 100 milyon aldığını öne sürerek, şunları kaydetti:
"Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı, kendi kandı. Hiç önemi yok. Kaça sattığının da önemi yok. Satmayacaktı. Aç mı kalırdı, susuz mu kalırdı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı."
"ÖYLE BİR RAKAM YOK"
Şükriye Aci ise hakkındaki iddialari reddetti. Şikayetini çekme sebebinin para olmadığını söyleyen Şükriye Aci, şöyle konuştu:
"Öyle bir rakam yok. Yani kimse kimseye öyle bir para bugün vermez. Benim yaşadığım şeyleri ben biliyorum. Ben paraya ihtiyacım olduğunu zaten söylemedim. Bana yapılan yorumları haketmediğimi düşünüyorum."
"ASIL PAZARLIĞI ONLAR YAPTI"
Kayınpederinin kendisini ve oğlunu kullandığını öne süren Şükriye Aci, asil pazarlığı onların yaptığını iddia etti.
Şükriye Aci, "Kendisi bana zaten bir para pazarlığının yapıldığını, 50-55 milyonlar gibi paraların olduğunu, böyle bir şey olursa fevri davranmamam gerektiğini, oğlumu düşünmem gerektiğini, söylemişti." dedi.
HUKUKİ SÜRECE NASIL BİR ETKİSİ OLACAK?
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avukat Rezan Epözdemir ise şunları kaydetti:
"Kasten öldürme resen kovuşturulabilir bir suçtur. Bir kamu davası söz konusudur. Dolayısıyla herhangi bir müştekinin ya da suçtan zarar görenin şikayetinden vazgeçmesi soruşturmayı ve kamu davasını durdurmaz."
"HİÇBİR SÖZ HAKKI OLMAYACAK"
"Bu karardan sonra Şükriye Aci'nin yargılamada hiçbir söz hakkı olmayacak." diyen Epözdemir, şöyle devam etti:
"Yargılamada aktör olarak bulunamaz. Karara itiraz ve temyiz edemez. Çapraz sorguda doğrudan soru soramaz."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu 12 Mart 2024'te "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden Adem Kızıltepe hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında tutuklu olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 18 Nisan 2024 tahliyesine karar vermişti.
Bakan Tunç, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.
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