Oğuzhan Alpdoğan kimdir, nereli? (Oğuzhan Alpdoğan özgeçmişi)

Oğuzhan Alpdoğan, 2 Şubat 1993 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş bir sosyal medya fenomenidir. Aslen Ağrılı olan Alpdoğan, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarıyla tanınmaktadır.



Sosyal medya kariyerine başlamadan önce, babasıyla birlikte inşaat sektöründe alçı ve boya işleri yapmış, ardından 7 yıl boyunca demir çelik sektöründe bir fabrikada çalışmıştır. Bu deneyimleri, içeriklerinde işçi yaşamına dair mizahi unsurlar kullanmasına ilham vermiştir.



Alpdoğan, özellikle "Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" gibi ifadeleriyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Alpdpoğan, TikTok ve YouTube platformlarında da aktif olarak içerik üretmektedir.