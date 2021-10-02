Oğuzhan Asiltürk'e veda

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden, Milli Görüş'ün hareketinin önemli isimlerinden, eski bakan Oğuzhan Asiltürk için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Devletin zirvesi, Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki cenaze töreninde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin genel başkanları ile çok sayıda bakan ve milletvekili törende birlikte saf tuttu.

Asiltürk'ün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

''BU ÜLKEYE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ''

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren uzun yıllar bir arada olduk. Devlet adamlığından tutunuz siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Rabbim bizleri haşru cem eylesin ve bu yolculukta da bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın" dedi.

cenaze namazının ardından devletin zirvesi, Asiltürk'ün tabutuna omuz verdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, 13 Eylül'de zatürreye bağlı nefes darlığı problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı, dün sabah saatlerinde kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.



Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.



1987 Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi.



Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.