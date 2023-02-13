Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Savcılık, 'BaBala TV' hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

"YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA SİLMİŞLER"

Öte yandan geçen gün Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi bir bakanlık yetkilisinin teyit ettiği için paylaştığını ifade etti.

Yazışma görsellerinin mevut olduğunu dile getiren Uğur'un açıklaması şu şekilde:

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