OHAL kapsamında, 8 Temmuz 2018'de çıkarılan 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi.



Başvuru için "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu, imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.



Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.



YENİ GÖREVLENDİRME

Öte yandan daha önce başka görevlere atanmaları nedeniyle komisyondan ayrılan 2 üyenin yerine Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar görevlendirildi.