OHAL ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Deprem bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. OHAL kararının ne zamana kadar devam edeceği, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, OHAL ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?



OHAL NE ZAMAN BİTİYOR?



6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.



Buna göre; Deprem bölgesinde OHAL kararının mayıs ayında sona ermesi bekleniyor. OHAL kararının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

OHAL NEDİR?



Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.



Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.



OHAL İLAN EDİLEN 10 İL



Şanlıurfa



Adıyaman



Hatay



Osmaniye



Adana



Kahramanmaraş



Gaziantep



Malatya



Diyarbakır



Kilis