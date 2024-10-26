ÖİB'ten Bursa Merinos markasının satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bursa Merinos (Türk Malı) markasının Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satılmasına onay verdi.

ÖİB'ten Bursa Merinos markasının satışına onay

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, 'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Bursa Merinos (Türk Malı) markasının, 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satışı onaylandı.

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