Okay Memiş kimdir? İşte MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'in biyografisi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararına göre, MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş getirildi. İşte, yeni MGK Genel Sekreteri Okay Memiş hakkında bilgiler...



OKAY MEMİŞ KİMDİR?



Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Memiş, 1992'de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.



Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.



Kısa bir süre İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atanan Memiş, 2016-2018'de Gümüşhane Valiliği, 2018-2023'te Erzurum Valiliği yaptı.



Memiş, 11 Ağustos 2023'ten beri AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.



İyi derecede İngilizce bilen Memiş, evli ve iki çocuk babası.