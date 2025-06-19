Okey masasından cezaevine
Bursa'da kasten öldürme suçundan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan adam, kahvehanede okey oynarken yakalandı.
Bursa'da firari hükümlü okey oynarken yakalandı.
Olay İnegöl ilçesinde yaşandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman'ın, Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Akman, mahalledeki kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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