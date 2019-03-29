İstanbul'da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki hastanenin bahçesindeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Anadolu AjansıTürkiye
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki konteynerda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.