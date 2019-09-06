İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Okmeydanı semti Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir börekçiye silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, marangoz Bayram Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Yüksel Türk ise ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polisin yaptığı çalışmada kimliği belirlenen saldırıyı düzenleyen M.Y.A. gözaltına alındı.
Okmeydanı’nda börekçiye saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye
İstanbul Okmeydani’nda börekçiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Okmeydanı semti Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir börekçiye silahlı saldırı düzenlendi.