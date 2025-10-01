Okmeydanı'nda hastaneyi karıştıran kavga: Polis araya girdi
İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde vatandaşlar ile hastane çalışanları arasında kavga çıktı. Sıra nedeniyle başlayan kavga, uzun süre sonlanmayınca araya polis girdi.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde sıra nedeniyle kavga çıktı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Okmeydanı'ndeki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadınla hastane çalışanı arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.
"SIRANI BEKLEYECEKSİN"
Tartışma sırasında çalışan iddiaya göre kadına, "Sıranı bekleyeceksin." diye bağırdı.
Bu sözler üzerine kadınla çalışan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü.
Ortalığın karıştığı kavgada sıra nedeniyle birbirine giren tarafları polis ayırdı.
- Kavga
- İstanbul Şişli
- Hastane