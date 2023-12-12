Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler ile Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde trafikte öne geçme nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucunda Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı anlatıldı.

İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi.

Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi.

Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

İddianamede şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri ancak doktor raporu ve kamera görüntülerinde üzerlerine atılı ''kasten yaralama'' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ''kasten yaralama'' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca, Zekai Karaçoban, Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hakkında, ''basit yaralama'', ''tehdit'' ve ''hakaret'' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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