Oktay Derelioğlu'na trafikte saldıranlar hakim karşısında: "Silahla geleceğini tahmin ettim"

5 Aralık 2023 Salı günü Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde trafik tartışmasında çıkan kavgada Oktay Derelioğlu'na saldıran sanığın yargılanmasına başlandı.



Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban katıldı.



Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Zekai Karaçoban, "Olay günü trafiğin tek şeride düştüğü esnada aracı ile önümüze kırdı. Aracın içinden bana sinkaflı küfür etti. Ben kendisine her hangi bir küfür etmedim. Sadece aynısını iade ediyorum dedim. Abim Nurettin, benim önüme kırdığını gördü ve arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de yanlarına gittim ve tarafları ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük. Darp iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.



"EŞİ DE BANA TEKME ATTI"



Sanık Nurettin Karaçoban savunmasında, "Olay günü mal gelecekti onu bekliyordum. Müştekinin içinde bulunduğu beyaz bir aracın kardeşim Zekai'nin bulunduğu aracı sıkıştırdığını gördüm. Olayı anlamak için aracın yanına gittim. Müşteki sinkaflı küfür ederek bana saldırmaya başladı. Yere düştüm." diye konuştu.



Yerden kalktıktan sonra Derelioğlu'nun saldırmaya devam ettiğini öne süren sanık Karaçoban, "Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle haksız durumuna düştüm. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm Olay 1 dakikadan daha az sürdü." dedi.

"DİĞER SANIK İLE BİRLİKTE BENİ DARP ETTİLER"



Duruşmada söz verilen Oktay Derelioğlu ise olay günü eşiyle hastaneye gittiğini dile getirip "Tek şeritli yolda ilerliyordum. Sanık Zekai'nin kullanmış olduğu araçtan yol istedim. İki kere sinyal verdim. Geçmeme izin vermedi. Eşim sanığın kullanmış olduğu aracın arabama vurduğunu söyledi. Aracımı durdurdum." değerlendirmesinde bulundu.



"Sanık Zekai aracını arabamın önüne kırdı. Diğer sanık Nurettin'in koşarak yanıma geldiğini gördüm. Camlar kapalıydı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Arabamın kapısını açmaya çalıştı. Elleri cebindeydi." diye konuşan Derelioğlu, "Silahla geleceğini tahmin ettim. Kapıyı açtım. Bana saldırdı. Kendimi savunmaya çalıştım. Diğer sanık ile birlikte beni darp ettiler. Yere düştüm ve omzumdan yaralandım" ifadelerini kullandı.



Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istenmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin